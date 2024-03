MN - Furlani sul prato del "Bentegodi" abbraccia uno ad uno i calciatori del Milan. Molto affettuoso il buffetto a Chukwueze

Al termine di Hellas Verona-Milan, Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è sceso sul prato del "Bentegodi" di Verona per salutare e abbracciare tutti i calciatori rossoneri ad uno ad uno, reduci dalla bella vittoria per 1-3 sulla squadra di Baroni, i quali hanno ricambiato con lo stesso gesto e eguale felicità; molto affettuoso, in particolare, l'abbraccio con Chukwueze, a cui Furlani ha rivolto anche un buffetto.