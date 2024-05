Ranking UEFA, Italia e Germania avranno 5 squadre in Champions. In palio il primato stagionale

vedi letture

Italia e Germania si sono guadagnate lo slot extra per la prossima Champions League grazie alle grandi prestazioni delle loro rappresentanti in questa stagione. Di seguito il ranking aggiornato dopo la due giorni di Champions League e la prima semifinale di ritorno di Conference League che ha sancito l'approdo della Fiorentina in finale.

1. Italia 20.142 punti (3 squadre su 7)

2. Germania 19.071 (2 squadre su 7)

3. Inghilterra 17.375 (1 squadra su 8)

4. Francia 16.250 (1 squadra su 6)

4. Spagna 15.812 (1 squadra su 8)

6. Belgio 14.400 (0 squadre su 5)

7. Repubblica Ceca 13.500 (0 squadre su 4)

8. Turchia 12.000 (0 squadre su 4)

9. Portogallo 11.000 (0 squadre su 6)

10. Grecia 10.400 (1 squadra su 5)