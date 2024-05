Accade oggi, 9 maggio 2021: un magico Milan vince 3-0 in casa della Juventus grazie a Diaz, Rebic e Tomori

Accade esattamente oggi: era il 9 maggio del 2021 e il Milan di Stefano Pioli vinse, senza storie per 3-0 in casa della Juventus di Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo. I rossoneri, in quel momento della stagione in corsa per qualificarsi alla Champions League (poi conquistata grazie alla vittoria contro l'Atalanta nell'ultima giornata di campionato) giocarono una delle partite più belle ed entusiasmanti del ciclo di Pioli.

La prima rete, quella siglata da Brahim Diaz nel recupero del primo tempo sblocco il tabellino, poi nuovamente aggiornato grazie alle due perle di Ante Rebic, con un destro sotto l'incrocio dei pali e Fikayo Tomori, alla prima rete con la maglia rossonera arrivata dopo uno stacco imperioso di testa su Giorgio Chiellini.