MN - Gabbia: "Al Villarreal ho conosciuto un calcio nuovo. Il mio percorso è stato bello anche per questo, ogni tappa mi ha aiutato in qualcosa"

Un colpo di testa per diventare l’eroe del derby: giorni speciali per Matteo Gabbia, mvp della sfida di domenica sera vinta contro l’Inter proprio con un suo gol. Ieri pomeriggio il difensore rossonero è al Flaghship Store del Milan in via Dante, nel pieno centro di Milano. Il numero 46 ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, queste le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di MilanNews.it.

Quei sei mesi in prestito al Villarreal cosa ti hanno dato?

“Sono stati una parte della mia crescita. Mi hanno dato la possibilità di giocare con più continuità e conoscere un calcio nuovo. Il mio percorso è stato bello anche per questo, ogni tappa che ho fatto mi ha aiutato in qualcosa. Ora sono tornato al Milan e cerco di godermi ogni attimo per rimanere qui più tempo possibile”.