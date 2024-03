MN - Garcia: "Milan, occhio a questa Roma in Europa League. Leao è fortissimo, ma..."

Che fine ha fatto Pablo Garcia? Tra i tanti giocatori che negli anni hanno vestito la maglia rossonera c'è stato anche all'inizio del nuovo millennio il centrocampista uruguayano. Siamo in piena era Berlusconi, con Alberto Zaccheroni allenatore. Quando arriva è già nel giro della celeste, tuttavia la sua esperienza milanista dura pochi mesi e sole 6 presenze. Dopo un anno in prestito al Venezia si rifarà in Spagna, con la maglia dell'Osasuna tanto da conquistare la chiamata del Real Madrid. Il meglio però lo darà in Grecia, diventando di fatto un giocatore chiave del PAOK Salonicco e proprio in terra ellenica chiuderà la carriera da calciatore nel 2014. In esclusiva per MilanNews, proprio Pablo Garcia ci ha raccontato cosa fa oggi e ha ripercorso la sua breve parentesi in rossonero:

Segui ancora il Milan?

"Quando posso anche se non è facile giocando noi nel weekend. Ma ho avuto modo di vedere la squadra. Spiace che non ci sia più Maldini, non so perché sia andato via. Ora c'è la Roma in Europa League e bisogna stare attenti, con De Rossi i giallorossi sono cresciuti".

Chi ti piace di questo Milan?

"Leao ha grandi qualità, ma deve lavorare di più per diventare un top".

Nonostante i buoni risultati Pioli non è al massimo della popolarità fra i tifosi. Da allenatore come te lo spieghi?

"Quando stai tanto tempo sulla stessa panchina può succedere che da qualche parte subentri un po' di stanchezza. Certo, ci sono delle eccezioni come Simeone all'Atlético Madrid ma non ce ne sono molte. Pioli per me ha fatto un buon lavoro e dovrà avere molta forza mentale per reggere la pressione".