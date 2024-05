Concluso l'incontro tra Abodi e i vertici del mondo del calcio: il decreto verrà riscritto

Si è concluso poco fa l'incontro fra il Ministro Andrea Abodi e i vertici del mondo del calcio, durato circa due ore, nel quale di è parlato del decreto legge sulla possibile istituzione di un'agenzia per il controllo economico finanziario delle società sportive. Secondo le prime indiscrezioni riportate da Sky Sport, la decisione alla quale si è arrivati è che verrà riscritta una nuova bozza del decreto legge, dopo il primo presentato che non aveva convinto per niente il mondo dello sport italiano.

Le possibili novità.

Dall'incontro Andrea Abodi, ministro dello sport e dei giovani ha comunque ribadito che il decreto ci sarà e che si andrà avanti. C'è però un elemento di novità: l'agenzia proposta potrebbe non essere un ente governativo ma un'autority indipendente. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha comunque ribadito la sua idea, secondo la quale deve rimanere la COVISOC a controllare queste questioni. All'incontro erano presenti il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, i tre presidenti di Lega A, B, C e D, Lorenzo Casini, Mauro Balata, Matteo Marani e Giancarlo Abete, oltre ai dirigenti del basket ed ex volti del mondo del calcio Gianni Petrucci e Umberto Gandini.

Atteso un comunicato.

Tra poco è comunque attesa una nota dello stesso ministro Abodi, che ci dirà di più su quello che è stato detto nell'incontro di oggi a Roma negli uffici del ministero.