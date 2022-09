MN - Jorgensen: "Il Milan può fare il bis ma sarà difficile"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Martin Jorgensen, ex calciatore di Serie A, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Nello specifico il danese ha detto la sua sulla possibilità che il Milan possa ripetersi in campionato: "Sì, il Milan può anche se sarà molto difficile. L’Inter ha iniziato bene e poi non si sa mai con la Juve. E sono curioso di vedere se Mourinho potrà fare un grande campionato con la Roma.”