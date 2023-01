MN - La differenza tra il Milan delle amichevoli e il Milan di Salerno: ne parla Colantuono

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Colantuono, allenatore presente ieri allo stadio "Arechi" per assistere a Salernitana-Milan, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'intervista integrale) su Salernitana-Milan: "Nelle amichevoli - è vero - il Milan non era stato brillante, ma certe partite lasciano il tempo che trovano e hanno l'importanza che meritano. Mi aspettavo questo di partita con la Salernitana: le grandi squadre certe gare non le sbagliano. Le amichevoli servono per riprendere contatto col campo... Tra l'altro il Milan le ha giocate senza molti dei suoi top players".