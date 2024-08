MN - Letizia: "Per ogni entrata ci deve essere una uscita per questioni di liste. Numericamente ha ragione Fonseca: manca un solo giocatore"

vedi letture

Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia presente ieri in tribuna stampa a San Siro per seguire da vicino la prima partita del Milan di Paulo Fonseca e la successiva conferenza del tecnico portoghese, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, ascoltabile nel podcast in basso.

Al Milan manca un solo acquisto?

"Giusto così. Per ogni entrata ci deve essere una uscita per questioni di liste. Senza Kalulu, il Milan può schierare 17 stranieri over 22 nelle liste della Serie A, quindi per farne entrare altri bisogna cederne altrettanti. La partenza di Adli sarebbe auspicabile con l'innesto di Fofana, poi io non vedo altri giocatori che possano rinforzare questa rosa in maniera sostanziale. Numericamente ha ragione Fonseca quando dice che a questa squadra manca solo un giocatore".

Fonseca si esposto su Fofana: come vedi questa sua dichiarazione?

"Siamo rimasti sorpresi, non eravamo abituati con Pioli a una esposizione così chiara. Il fatto che Fonseca abbia fatto il nome è un segno di correttezza e chiarezza nei confronti dei giornalisti e dei tifosi e lo si è apprezzato. Non penso sia un modo di mettere pressione alla dirigenza, era un po' il segreto di Pulcinella il nome di Fofana... È un ulteriore attestato di stima anche per il ragazzo e di stimolo per tutti per chiudere la trattativa".

ASCOLTA QUI IL PODCAST DI MILANNEWS.IT CON L'INTERVISTA A FRANCESCO LETIZIA!