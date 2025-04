MN - Malesani: "Il Porto con Mourinho vinceva col 3-4-3, ma anche Guardiola lo ha usato spesso come modulo"

In Italia è stato tra i precursori del 3-4-3, dando spettacolo col piccolo ChievoVerona e meritandosi la chiamata della Fiorentina, dove in un anno ha fatto innamorare una piazza intera, tanto da essere chiamato subito dal grande Parma. Alberto Malesani ci dice la sua su un modulo che ha praticato per anni e che abbiamo rivisto al Milan nella partita di Udine. E, chissà, potrebbe anche essere riproposto in questo finale di stagione. Ecco le sue parole in esclusiva a MilanNews.it.

La credenza comune è che le grandi squadre giocano a 4 dietro

"Non sono d'accordo. Il Porto con Mourinho vinceva col 3-4-3, ma anche Guardiola lo ha usato spesso come modulo. È un buon modulo soprattutto se hai tante punte e mezze punte. Più qualità davanti hai, meglio è: se sei una squadra sbilanciata in avanti è il modulo adatto".