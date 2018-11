MN - Marelli: “Possibili 2 giornate a Higuain, ma c’è quel precedente con Immobile…”

La redazione di MilanNews.it ha contattato l’ex arbitro Luca Marelli, per parlare delle possibili giornate di squalifica a Higuain.

Alla luce di ciò, cosa si aspetta come sanzione per Higuain? Il fatto che il giocatore si sia scusato con Mazzoleni al termine della sfida può essere scritto nel referto di gara?

"Si può scrivere nel referto, anche se non dovrebbe essere parte del rapporto di gara. Però solitamente, quando ero in attività io - e non solo io - quando capitavano episodi di espulsione per proteste e poi il giocatore veniva a scusarsi, lo segnalavamo per un'informazione completa. Trattandosi di espulsione diretta è sicuro che le giornate saranno almeno due. Lo prevede espressamente il regolamento in caso di comportamento antisportivo, ovvero, come in questo caso, proteste e atteggiamento minaccioso nei confronti di Mazzoleni. Io credo che il Pipita prenderà due giornate, perchè fortunatamente per lui e per il Milan non è stato offensivo, da quello che si è visto. So che poi ha detto anche qualche parola avvicinandosi al quarto ufficiale di gara, però non abbiamo visto il labiale. Potrebbe essere un'aggravante. Detto questo, però, c'è anche da dire che l'anno scorso in un caso simile il Giudice Sportivo diede un'interpretazione piuttosto fantasiosa, dando una sola giornata ad Immobile e sospendendo la seconda con la condizionale. In caso di reiterazione, infatti, avrebbe dovuto scontare un'altra giornata in più".