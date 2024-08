MN - Mastour: "Richieste dagli Emirati ma voglio tornare in Italia, dove sono nato e cresciuto"

Hachim Mastour è stato il primo grande fenomeno social calcistico, l'enfant prodige che ha attirato l'attenzione di tutti grazie al supporto di Youtube. Era un ragazzino quando il Milan ha sbaragliato la concorrenza internazionale portandoselo a casa. Un continuo bruciare le tappe che lo ha portato a nemmeno 16 anni a sedere in panchina in una partita di Serie A. Oggi Hachim ha 26 anni, ha girato nel frattempo l'Europa e non solo. Si sente cambiato e pronto a ripartire. In esclusiva per MilanNews.it si racconta:



Da dove si riparte adesso?

"Ho avuto delle richieste dagli Emirati Arabi. Personalmente vorrei tornare nel campionato italiano che per me è il più importante. Sogno di realizzarmi in questo Paese dove sono nato, cresciuto e di cui sono innamorato".

C'è un senso di rivincita verso l'Italia?

"Non direi, semmai la mia voglia è dettata dal fatto che in Italia c'è una cultura del calcio di altissimo livello, per questo vorrei tornarci a giocare".

Reggina e Carpi le tue esperienze italiane tra i professionisti, oltre al Milan

"Abbiamo vinto la C a Reggio Calabria e ho avuto la possibilità di giocare in Serie B. Poi mi ha chiamato Sandro Pochesci a Carpi, mi voleva come trequartista nel suo modulo: mi ha fatto sentire importante e lo ringrazio vivamente. Giudico queste due esperienze in maniera positiva".