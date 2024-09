MN - Milan, niente ritiro in hotel domani per i rossoneri: il programma della squadra prima del Liverpool

Secondo quanto appreso da Milannews.it, in vista della sfida di Champions League di domani sera del Milan contro il Liverpool, domani mattina la squadra rossonera non si ritroverà come al solito in ritiro in un hotel nel centro di Milano, ma svolgerà una seduta di rifinitura a Milanello e poi andranno direttamente a San Siro per la partita contro i Reds.

DOVE VEDERE MILAN-LIVERPOOL

Data: martedì 17 settembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky, Now TV

Web: MilanNews.it