MN - Milan, Okafor in gruppo. Personalizzato sul campo per Jovic e Loftus-Cheek

Arrivano buone notizie da Milanello in vista della gara contro il Napoli. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, questo pomeriggio Noah Okafor è tornato a lavorare con il gruppo dopo le noie muscolari che gli hanno impedito di partecipare alla trasferta di Parigi. Discorso diverso invece per Jovic e Loftus-Cheek, che hanno svolto un allenamento personalizzato sul campo. Per il serbo c'è la possibilità che già domani possa tornare a lavorare in gruppo.

di Antonio Vitiello