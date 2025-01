MN - Musah: "Non è ancora finita, dobbiamo andare a Zagabria e finire il lavoro”

vedi letture

Yunus Musah, autore di una prestazione solida sulla fascia, ha parlato in mix zone al termine di Milan-Girona. Queste le parole dello statunitense raccolte dal nostro inviato:

Ora manca una vittoria a Zagabria per arrivare agli ottavi:

“Ci siamo messi in una posizione molto bella adesso per qualificarci alla prossima fase. Ma non è ancora finita, dobbiamo andare a Zagabria e finire il lavoro”.

Che partita è stata? Lo stadio vi ha sostenuto…

“Avevo la sensazione che i tifosi fossero con noi, ci hanno spinto tanto. Quando arrivavamo in porta loro erano molto carichi e questa energia era bellissima. Alla fine abbiamo spinto ed è arrivato il gol”.