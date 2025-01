MN - Oggi primo allenamento a Riyad: domani conferenza dí Conceiçao alle 10:30

Nella giornata di ieri il Milan è sbarcato in quel di Riyad, Arabia Saudita, per la Supercoppa Italiana. Oggi Sergio Conceiçao avrà gli ordini la squadra a partire dalle 17:30 (ora locale, in Italia due ore prima) per iniziare a preparare la semifinale in programma venerdì sera contro la Juventus.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan si allenerà presso lo stadio dell’Al-Shabab, dove sono attese conferme su Pulisic (ieri in gruppo) e saranno valutate anche le condizioni di Leao.

Domani, invece, alle ore 12.30 locali, 10.30 italiane, Sergio Conceiçao presenzierà in conferenza stampa insieme a Mike Maignan. Poi alle 17.30 rifinitura.