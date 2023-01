MN - Ora di voltare pagina, domani Pioli in conferenza alle 14 in vista del Lecce

MilanNews.it

Già tempo di voltare pagina per il Milan dopo la brutta eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino. I rossoneri saranno ospiti sabato alle 18 del Lecce per ripartire in campionato dopo il rocambolesco pareggio con la Roma. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'allenatore Stefano Pioli parlerà domani alle 14 in conferenza stampa direttamente da Milanello. L'evento si potrà seguire come di consueto sul sito di Milan News tramite la diretta testuale.