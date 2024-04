MN - Passerini: "Non c'è un solo colpevole. I big sono andati al tappeto insieme al Milan"

Nel corso dell'intervista rilasciata a MilanNews.it, il collega Carlos Passerini del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione del Milan:



Pioli è inevitabilmente il capro espiatorio. Ma qual è la percentuale di colpa dei giocatori?

"Quando c'è un fallimento non ha mai un solo colpevole. Quando ci sono cadute così fragorose la colpa non è mai solo di una persona ma deve essere condivisa fra tanti interpreti. I giocatori non sono esenti: mi aspettavo di più da Leao, da Théo, da Pulisic che ha comunque fatto una grande stagione ma nel finale è calato. Da Maignan, da Loftus-Cheek.I big sono andati al tappeto insieme al Milan. Anche da parte loro è doveroso un finale d'orgoglio con un guizzo che non servirà a cambiare l'opinione del giudizio complessivo della stagione ma è quello che bisogna fare a tutti i costi per chiudere nel miglior modo possibile".

Sei sconfitte consecutive nel derby. I giocatori sottovalutano il peso specifico della partita? Oppure, dati anche i gol incassati costantemente nei primi minuti, si è creata una sorta di paura di perdere che porta a perdere?

"C'è un po' di tutto. C'è un po' di paura di perdere che poi ti 'aiuta' a perdere. Al Milan di sicuro manca un po' d'identità: il fatto che quest'anno fosse una squadra nuova e la mancanza di qualche giocatore italiano che in questo senso aiuta a percepire il senso profondo di un derby. Avere tanti stranieri magari non ti aiuta a capire cosa significhi questa partita, ma alla base di tutto c'è l'Inter che è nettamente più forte e ha vinto lo scudetto meritatamente".