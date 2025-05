MN - Pecci: "Se la stessa squadra senza i suoi gioielli fa risultati uguali se non migliori vuol dire che l'allenatore conta fino a un certo punto"

Eraldo Pecci, apprezzato commentatore ma soprattutto storico centrocampista del Bologna con cui ha vinto la Coppa Italia nel 1974, ci dice la sua sulla finale di Coppa Italia che si giocherà il 14 maggio a Roma.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it:

Si aspettava un Bologna così in alto dopo l'exploit dell'anno scorso e la partenza di Motta, Zirkzee e Calafiori?

"Non mi aspettavo che ripetesse questa impresa e devo dire he le aspettative erano poche, in base a quel che si è perso come Zirkzee e Calafiori. Questo dimostra che probabilmente il gruppo era già molto buono. E se la stessa squadra senza i suoi gioielli fa risultati uguali se non migliori vuol dire che l'allenatore conta fino a un certo punto".