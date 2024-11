MN - Presente Kirovski al Chinetti per Milan Futuro-Sestri Levante

Il Milan Futuro è impegnato in questo momento allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno per la sedicesima giornata del campionato di Serie C NOW - Girone B contro il Sestri Levante. A seguire la squadra dagli spalti c'è anche il direttore sportivo del Milan Futuro Jovan Kirovski. Non sono presenti altri membri della dirigenza rossonera.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Magni, Coubis, Bartesaghi, Bozzolan; Hodzic, Vos; Jimenez, Zeroli, Chaka Traoré; Turco. A disp. Nava, Malaspina, Longo, D'Alessio, Stalmach, Sia, Omoregbe, Zukic. All. Daniele Bonera.

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Anacoura; Valentini, Pittino, Podda; Durmush, Raggio Garibaldi, Rosetti, Furno; Oneto; Clemenza, Parravicini. A disp. Sias, Fusco, Conti, De Felice, Pavanello, Nenci, Giorno, Sgambelluri, Brugugnone, Montebugnolli, Primasso. All. Andrea Scotto.

ARBITRO: Viapiana di Catanzaro.

ASSISTENTI: Granata di Viterbo e Gigliotti di Lamezia Terme.

IV UFFICIALE: Rossini di Torino.