MN - Ramaccioni: "Se comanda, Ibra si prenda le sue responsabilità"

Il derby tra Inter e Milan in programma domani sera alle 20.45 a San Siro è verosimilmente l'ultima occasione per Paulo Fonseca che alla vigilia della quinta giornata è già a forte rischio. Un'altra sconfitta o in generale un'altra prestazione negativa metterebbe in posizione di pericolo il tecnico portoghese. Della situazione dell'allenatore e in generale del club rossonero ha parlato lo storico dirigente Silvano Ramaccioni, intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it.

La palla ora passa a Ibrahimovic, che ha ribadito di essere il boss e decidere tutto lui

"Se comanda lui, allora che si prenda le sue responsabilità. Detto questo le dichiarazioni contano poco, tutti le possono fare, le faccio anche io. Contano i fatti, quel che si vede in campo. E a oggi quel che si vede è una squadra che non sta bene e non è messa bene in campo".