MN - San Siro sold out per Milan-Juve; prima del match omaggio a Gullit nella Hall of Fame
Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, sarà un San Siro completamente esaurito quello che domani farà da cornice a Milan-Juventus, posticipo domenicale della 34esima giornata di Serie A Enilive. Un'atmosfera da grandi occasioni che accompagnerà non solo una sfida pesantissima sul campo, ma anche un momento speciale tutto a tinte rossonere.
Prima del fischio d'inizio, infatti, prenderanno il via le premiazioni dedicate alla Hall of Fame presented by Emirates, che ha accolto ufficialmente Carlo Ancelotti, Ruud Gullit è Kakà tra i migliori centrocampisti nella storia del Milan.
E sarà proprio Gullit il primo a ricevere il prestigioso trofeo realizzato da Tiffany & Co,, Official Trophy Maker della Hall of Fame. La consegna avverrà nel pre partita, direttamente davanti al pubblico milanista presente sugli spalti, in un momento che si preannuncia carico di emozione e memoria rossonera.
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