MN - Scaroni sul nuovo stadio: "San Donato più che opzionato, abbiamo speso più di 40 milioni per i terreni.."

vedi letture

A margine dell'evento organizzato da Il Foglio Sportivo a San Siro, il presidente del Milan, Paolo Scaroni è intervenuto così in merito ad alcuni dei più caldi temi d'attualità in casa rossonera. Questo un estratto delle sue dichiarazioni riportate dall'inviato di MilanNews.it, Antonello Gioia.

Sul nuovo stadio: “San Donato più che opzionato, abbiamo speso più di 40 milioni per i terreni. Il progetto va avanti sempre con tutti i problemi italiani, perché basta che ci sia una minoranza rumorosa che la politica fa sempre un passo indietro. Sala ci ha chiesto di riconsiderare l’ipotesi di una ristrutturazione leggera ma soddisfacente di San Siro entro giugno. Non potevamo che accedere al patto col sindaco e quindi attendiamo di sapere cosa significhi questa ristrutturazione per l’impianto, sul pubblico con i settori chiusi dello stadio mentre giochiamo. Conciliare questo con i lavori è sempre stato il problema che ha avuto il Milan”.