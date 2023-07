MN - Settore giovanile, Roberto Trapani prossimo al rientro al Milan

MilanNews.it

In attesa di definire il passaggio di Vincenzo Vergine dalla Roma, il Milan potrebbe rimettere sotto contratto Roberto Trapani, che aveva visto interrompere la sua collaborazione con il club nei mesi scorsi. Il suo reintegro potrebbe essere uno dei tasselli legati alla ricostruzione della struttura dirigenziale del settore giovanile milanista, che vedrà – come già emerso – anche Antonio D’Ottavio coinvolto e con Geoffrey Moncada come referente apicale della nuova struttura.