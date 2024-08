MN - Tantissimi applausi per Ibrahimovic e Nesta da parte del pubblico di San Siro

Tanti, tantissimi applausi per Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Nesta nel momento in cui sono stati intervistati da SportMediaset; in particolare, quando lo svedese ha pronunciato le parole 'Trofei, trofei, trofei' per gli obiettivi del club rossonero, il pubblico milanista si è scatenato con un lungo applauso.

LE PAROLE DI SILVIO BERLUSCONI

Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato da Mediaset nel pre partita di Milan-Monza, valida per la seconda edizione del trofeo Silvio Berlusconi. Le sue dichiarazioni:

Che persona era il Presidente Berlusconi? “Quando mi ha portato al Milan mi ha è tornata la felicità. Sarò sempre grato per questo. Siamo tutti qua per lui. Senza di lui il Milan non sarebbe quello che è oggi. Siamo molto grati, sarà sempre nella nostra memoria”.

Incontrare Nesta da avversario: “Gli auguro il meglio, è stato uno dei giocatori più forti di tutti i tempi. Mi piacerebbe avere uno come lui oggi. Sono sicuro che farà bene, sono contento che sia al Monza: è in buone mani e avrà successo. Ma contro di noi non deve vincere (ride, ndr)”.

Cosa hai detto a Morata la prima volta che l'hai visto? “La prima cosa che gli ho detto è stata: “Benvenuto al Milan”".

Qual è l'obiettivo del Milan? “Come sempre, trofei, trofei e trofei”.