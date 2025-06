MN - Tare: "Ci sono pochi al mondo che conoscono i giocatori come Moncada"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto durante l'incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Su Moncada: stai lavorando con lui?

“Lo conosco da più di 3 o 4 anni. È un collaboratore che starà insieme a me per fare queste scelte importanti. Ci sono pochi al mondo che conoscono i giocatori come lui. Fa parte del nostro progetto”.

A che punto ti senti e quali caratteristiche pensi che avrà la squadra a fine mercato?

“Ho avuto modo di conoscere da vicino tutte le problematiche dell’anno passato ma non mi piace tornare indietro: vorrei solo prendere spunto dagli errori dell’anno passato per cercare di trasformare in una situazione che non si ripeta più. Da questo punto di vista, in questa prima fase di mercato abbiamo cercato di capire quali sono le uscite di questa squadra, quali sono i giocatori che possono arrivare. Abbiamo fatto tante riunioni insieme allo staff, con Zlatan, Moncada, con Allegri. CI siamo visti diverse volte e penso di avere le idee chiare: non sarà una rivoluzione della squadra ma sarà un modo di cercare di puntualizzare dei ruoli specifici per cercare di tornare a essere competitivi per la prossima stagione dove avremo più tempo per lavorare durante la settimana, cosa utile anche per creare le basi per il progetto futuro di questa squadra”.