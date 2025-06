MN - Tare: "Ho realizzato un sogno di venire a lavorare per il club che ho tifato da bambino: è una cosa che mi dà qualcosa in più"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto durante l'incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Come ha vissuto il periodo di attesa prima di arrivare al Milan? Che messaggio ha i tifosi che hanno contestato?

“Fa parte del nostro mestiere aspettare: quando si tratta di una società così importante anche le scelte vanno pensate bene. Ho realizzato un sogno di venire a lavorare per il club che ho tifato da bambino: è una cosa in più che mi dà qualcosa in più per dare il massimo e raggiungere gli obiettivi. Non è una frase fatta. Ho vissuto tante contestazioni nella mia esperienza: so che per noi è una responsabilità in più per dare qualcosa in più, dalle grandi sconfitte sono nate le grandi vittorie. L’esperienza del Napoli insegna: dobbiamo fare tesoro degli errori fatti nel passato e cercare di farne il meno possibile per essere competitivi da subito”.

I CONTATTI TRA TARE E ALLEGRI

Massimiliano Allegri, tornato qualche settimana fa ufficialmente sulla panchina del Milan, sta partecipando attivamente alla costruzione della nuova squadra rossonera che dovrà rilanciarsi dopo l'ultima deludente stagione. In attesa di raduno di Milanello in programma il prossimo 7 luglio (nei giorni precedenti sono in programma i test per i giocatori), il tecnico livornese è in vacanza in Sardegna con la sua famiglia (è stato intercettato al Forte Village con i suoi cari), ma il suo telefono è sempre acceso perchè il mercato non va in ferie e i contatti con l'ad milanista Giorgio Furlani e il ds Igli Tare sono sempre costanti.