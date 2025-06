MN - Tare: "Uno dei motivi per cui stiamo intervenendo a centrocampo è perché l’acquisto di un mediano basso alza tantissimo il livello tecnico"

vedi letture

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto durante l'incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Che Milan ha in testa? Che tipo di squadra ci dobbiamo aspettare, come identità e atteggiamento?

“Non è una questione solo di modulo ma anche come la squadra deve giocare. Ne abbiamo discusso a lungo con Allegri: abbiamo idee chiare di una squadra compatta e che deve dominare le partite, con giocatori di grande palleggio. Uno dei motivi per cui stiamo intervenendo a centrocampo è anche perché l’acquisto di un mediano basso o di uno come Modric alzano tantissimo il livello tecnico di questa squadra. Dobbiamo cercare da subito di essere protagonisti: questo campionato ci può dare delle grandi soddisfazioni”

Con Massimiliano Allegri si punta alla seconda stella?

“La storia di questo club dice tutto. Quando lavori per il Milan, il primo obiettivo è creare squadre competitive per vincere trofei. Lo racconto anche con grande entusiasmo: è un onore lavorare per un club con una storia così gloriosa e insiema al mister dare il massimo per raggiungere anche questo obiettivo”

I CONTATTI TRA TARE E ALLEGRI

Massimiliano Allegri, tornato qualche settimana fa ufficialmente sulla panchina del Milan, sta partecipando attivamente alla costruzione della nuova squadra rossonera che dovrà rilanciarsi dopo l'ultima deludente stagione. In attesa di raduno di Milanello in programma il prossimo 7 luglio (nei giorni precedenti sono in programma i test per i giocatori), il tecnico livornese è in vacanza in Sardegna con la sua famiglia (è stato intercettato al Forte Village con i suoi cari), ma il suo telefono è sempre acceso perchè il mercato non va in ferie e i contatti con l'ad milanista Giorgio Furlani e il ds Igli Tare sono sempre costanti.