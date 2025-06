Pellegatti: "25 mln per Ricci mi sorprende. Per l'attacco c'è anche Arokodare"

A parlare di Milan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Carlo Pellegatti: "Non vogliono sentir parlare di rivoluzione, ma i cambiamenti a 360 gradi ci sono stati. Stiamo cercando di tornare allo zenit ma non siamo ancora lì. Sono ore calde per Ricci. Verso le 14 ho telefonato a interlocutori importanti e mi avevano detto di no, ma vedo altri esperti che accelerano. Sono sorpreso, perchè mi avevano sempre parlato di buon giocatore e non me ne parlavano in maniera entusiastica. Era stato messo da parte, anche se lo hanno cercato a gennaio. Io pensavo ad altri profili.

Che come primo acquisto vero mettano i 25 mln per Ricci mi sorprende, perché non mi ha ancora del tutto convinto come giocatore di grandissimo livello. Tare è stata una scelta della proprietà più che dei dirigenti. Finalmente è stata presa una linea per evitare confusione. Attaccante alla Giroud? Il giocatore che dico io è nella lista dei 5 attaccanti che il Milan sta cercando. Ci hanno detto no Kean, Vlahovic e Nunez, quindi dobbiamo tirarli fuori. Fra i cinque c'è Arokodare, nigeriano 24 anni, tantissimi gol nel Genk. Come fisicità ricorda Osimhen e Lukaku, è un giocatore d'area ed è da monitorare. Non è tra i primi come preferenza, ma va tenuto sotto osservazione".