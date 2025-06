MN - Tare: "Theo? Abbiamo accolto con una cosa normale per il fatto che con l’arrivo mio e di un nuovo allenatore si cerchi di costruire una squadra diversa"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto durante l'incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Il punto su Theo Hernandez: qual è stata la riflessione in merito?

“Le qualità di Theo si sanno, un giocatore che ha dato tanto a questa società. Tutte queste valutazioni partono anche da una volontà, da parte sua, di cercare una nuova esperienza. Noi abbiamo accolto con una cosa normale per il fatto che con l’arrivo mio e di un nuovo allenatore si cercherà di costruire una squadra diversa dagli anni passati. La sua cessione non è ancora definita, stiamo lavorando: capisco che c’è la fretta per dare la notizia ma dovete capire le nostre difficoltà, le cose cambiano ogni minuto e ogni ora. È una cosa in essere ma non è ancora chiusa, dobbiamo aspettare”.

I CONTATTI TRA TARE E ALLEGRI

Massimiliano Allegri, tornato qualche settimana fa ufficialmente sulla panchina del Milan, sta partecipando attivamente alla costruzione della nuova squadra rossonera che dovrà rilanciarsi dopo l'ultima deludente stagione. In attesa di raduno di Milanello in programma il prossimo 7 luglio (nei giorni precedenti sono in programma i test per i giocatori), il tecnico livornese è in vacanza in Sardegna con la sua famiglia (è stato intercettato al Forte Village con i suoi cari), ma il suo telefono è sempre acceso perchè il mercato non va in ferie e i contatti con l'ad milanista Giorgio Furlani e il ds Igli Tare sono sempre costanti.