MN - Verso Milan-Napoli: nelle prime tre ore di vendita riservata agli abbonati venduti 14mila biglietti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' iniziata oggi alle 12 la vendita dei biglietti riservata agli abbonati per l'andata dei quarti di Champions League contro il Napoli in programma il prossimo 12 aprile a San Siro. E la risposta dei tifosi milanisti non si è fatta attendere: nelle prime tre ore di vendita riservata agli abbonati, sono stati infatti venduti già 14mila biglietti.