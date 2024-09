MN - Verso Milan-Venezia, Fonseca parla in conferenza stampa venerdì

Si avvicina il ritorno in campo del Milan in Serie A. I rossoneri sono chiamati al riscatto dopo le prime tre partite della stagione molto deludenti. Sulla strada del Diavolo c'è il neopromosso Venezia, ancora fermo a quota un punto, che si presenterà a San Siro nella serata di sabato alle ore 20.45. Il giorno prima della sfida il consueto appuntamento in conferenza stampa per mister Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese parlerà davanti ai giornalisti venerdì alle ore 14.15, come appreso dalla redazione di MilanNews.it.

DOVE VEDERE MILAN - VENEZIA

Data: sabato 14 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it