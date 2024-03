MN - Vio su Pulisic: "Il Milan privilegia la qualità, lui ne ha molte: fa la differenza perché..."

Christian Pulisic e Yunus Musah tornano a Milanello freschi di un titolo da campioni della Nations League del Nord, Centro America e Caraibi. Ai microfoni di MilanNews è intervenuto Gianni Vio, collaboratore tecnico della nazionale a stelle e strisce, noto come lo specialista delle punizioni. Nella sua esperienza, Vio vanta anche un'esperienza al Milan sotto la gestione di Pippo Inzaghi:

La settimana ha portato alla vittoria della Nations League, con capitan Pulisic ad alzare il trofeo. Giocatore decisivo anche per il Milan

"Il Milan è una società che ha sempre cercato di privilegiare la qualità del gioco e dei giocatori, per questo Christian si è integrato benissimo".

Cosa la colpisce maggiormente di lui?

"Il ragazzo ha grandi qualità e a me sorprende molto quando non ha la palla, legge in anticipo lo sviluppo delle varie situazioni di gioco. E sono cose, queste, che ti fanno la differenza. Non per niente ha segnato tanti gol perché segue sempre lo sviluppo dell'azione, la prevede. Ed è sempre al punto giusto".

Negli USA gioca prevalentemente a sinistra

"Dipende dalla partita, da chi c'è ma normalmente viene impiegato a sinistra dove può rientrare col destro. Ma di fatto entrambe le fasce vanno bene perché pur essendo un destro naturale sa calciare benissimo anche di sinistro".