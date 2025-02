MN - Vogel: "Okafor non era abbastanza forte mentalmente. Uno svizzero che consiglio? Freuler"

Che fine ha fatto Johann Vogel? Lo storico centrocampista svizzero, che ha vestito anche la maglia del Milan, 22 presenze nella stagione 2005/06, in una delle squadre più forti di sempre. Oggi, a 47 anni, Vogel allena in un piccolo club del suo paese, l'FC Naters Oberwallis. E coglie l'occasione per raccontarsi, ai microfoni di MilanNews.it.

Quest'estate si era parlato di Mark van Bommel, tuo amico, come possibile allenatore del Milan

"Abbiamo condiviso la stanza per sei anni. Mark è un grande ragazzo, appassionato e fa tutto per il calcio, vive per il calcio. Ma nelle esperienze avute a Wolfsburg, PSV e Anversa c'è stato qualche conflitto con alcuni giocatori e dovrebbe migliorare sotto questo aspetto, per diventare un grande allenatore".

Pochi giorni fa il Milan ha ceduto Okafor al Napoli. Dopo un buon primo anno non si è ripetuto

"Okafor è molto forte, veloce con la palla. Ma non è abbastanza forte mentalmente. Mi è capitato di allenare il fratello, uguale se non che è più lento di Noah".

C'è un giocatore svizzero che consiglieresti al Milan?

"Un giocatore sottovalutato è Remo Freuler, massima affidabilità: su 34 partite ne gioca bene 28 ed è il classico elemento che gli allenatori amano. E conosce molto bene il calcio italiano".

Ti rivedresti in Italia?

"Sono aperto a tutto, se il Milan mi vuole chiamare sono qui".