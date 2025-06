Mondiale per club, Flamengo travolgente a Filadelfia: 3-1 al Chelsea e primo posto nel girone D

Nel caldo torrido di Filadelfia, il Flamengo firma una vittoria di prestigio contro il Chelsea, imponendosi per 3-1 e volando in testa al gruppo D a punteggio pieno con 6 punti. Una partita ribaltata nella ripresa grazie a cambi vincenti operati da Filipe Luis e alla rete decisiva di Danilo. I brasiliani mettono così una seria ipoteca sul passaggio del turno e si preparano ad affrontare il Club Leon nell’ultima giornata della fase a gironi. Per il Chelsea, ora a rischio eliminazione, non resta che battere l’Esperance per sperare negli ottavi.