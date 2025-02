Montella: "Pioli con lo scudetto ha fatto un lavoro straordinario, ha saputo trovare la chiave per ogni giocatore"

A DAZN Serie A show parla Vincenzo Montella, ex tecnico rossonero e attualmente ct della Turchia. Queste le sue dichiarazioni sul momento del Milan:

"Il Milan fino ad ora non ha avuto continuità. Ha fatto grandi partite, ha vinto una coppa, ma ha peccato in continuità. Pioli con lo scudetto ha fatto un lavoro straordinario, ha saputo trovare la chiave per ogni giocatore. La mia esperienza da allenatore è proprio quella di cercare di capire le esigenze e i bisogni di ogni calciatore, e adattarsi senza perdere leadership e senza mancare di rispetto agli altri giocatori ovviamente: trovare la chiave per entrare nella loro anima. Io ovviamente parlo per me, non mi permetto di dare giudizi sui colleghi. Io mi approccio con i calciatori in maniera diversa, loro sono diversi e hanno bisogno di essere considerati in maniera diversa".