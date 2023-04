Monza, Sensi su Berlusconi: "C'è apprensione, ma è un uomo forte e lo aspettiamo presto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

In casa Monza i temi di campo s'intrecciano alla preoccupazione per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. A pochi minuti dalla sfida contro l'Udinese, Stefano Sensi ha recapitato un messaggio al presidente dei brianzoli: "È stata una settimana sicuramente diversa - ha ammesso ai microfoni di Sky Sport -. A livello sportivo non è cambiato nulla: c'è un po' di apprensione per il presidente, ma sappiamo che è uomo forte e il messaggio che gli voglio mandare è che lo aspettiamo presto".