Morata ai tifosi del Milan: "Grazie a tutti per il vostro affetto"

C'era grande attesa ieri a San Siro per la prima di Alvaro Morata con la maglia del Milan, anche se non ancora una partita ufficiale. Nonostante i pochi allenamenti dopo le vacanze e con la squadra, lo spagnolo è stato schierato subito titolare da Paulo Fonseca e ha giocato tutto il primo tempo: tanta generosità e tanto movimento sul fronte offensivo, come ci si poteva aspettare da un centravanti con le sue caratteristiche.

Prima della sfida, insieme agli altri due nuovi acquisti rossoneri Pavlovic ed Emerson Royal, è stato presentato in grande stile al pubblico di San Siro. Tra i tre è stato l'ultimo a entrare e, ovviamente, il più acclamato. Oggi Morata su Instagram ha condiviso le sue sensazioni dopo la sua prima volta nella sua nuova casa: "Prima volta, prime emozioni. Grazie a tutti per il vostro affetto".