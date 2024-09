Moretto: "Rinnovo Calabria in stand-by. In estate si è avvicinato il Galatasaray ma..."

Tra i calciatori in scadenza nel 2025, al termine di questa stagione sportiva, c'è anche Davide Calabria, capitano del Milan. Non ci sono novità recenti sullo stato della trattativa tra il numero 2 rossonero e il club di via Aldo Rossi, eppure oggi il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto è intervenuto sul canale substack di Fabrizio Romano, il The Daily Briefing e ha offerto una sua indiscrezione sulla contrattazione.

Queste le parole di Matteo Moretto sul rinnovo di Davide Calabria: "Il rinnovo di Calabria è in stand-by. In estate la squadra che si è avvicinata a lui è stata il Galatasaray, ma il giocatore non era disposto ad aprire la porta nonostante un'offerta finanziaria molto grande dalla squadra turca”