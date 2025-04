Morto Giussi Farina: è stato l'ultimo presidente del Milan prima di Berlusconi

vedi letture

Lutto nel mondo del calcio: come riporta corriere.it, è morto Giuseppe Farina, per tutti "Giussi", che avrebbe compiuto 92 anni il 25 luglio. E' stato presidente del Milan dal 1982 al 1986, per poi cederlo a Silvio Berlusconi. Farina rilevò il Milan il 19 gennaio 1982, subentrando a Gaetano Morazzoni. In quella stagione i rossoneri non riuscirono a evitare la retrocessione in serie B per la seconda volta nella loro storia.

Conquistarono subito la promozione l’anno dopo con Ilario Castagner in panchina. Nel 1986, invece, arrivarono le dimissioni da presidente di Farina. Il Milan navigava in una situazione economica difficile. Al suo posto fu eletto Rosario Lo Verde, ma nel febbraio 1986 Farina decise, appunto, di vendere il Milan a Berlusconi salvandolo così dal fallimento.