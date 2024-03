Nazionali, poker del Portogallo contro la Serbia: Simic in campo per tutto il match

Ha giocato per tutta la partita il giovane difensore rossonero Jan-Carlo Simic, questa sera in campo contro il Portogallo insieme alla sua Serbia Under-19 nella seconda giornata delle qualificazioni ai prossimi campionati europei U-19. Una goleada dei portoghesi, pieni di qualità e ricchi di giocatori interessanti, che vincono così 4-1 grazie alle reti di Semedo (doppietta), Ribeiro e Mendonca. Per la Serbia a segno Stankovic nei minuti di recupero del match.

In difficoltà, così come tutto il reparto difensivo serbo, anche il milanista Simic, autore di una prestazione in ombra soprattutto per merito della forza e velocità dei giovani calciatori portoghesi del commissario tecnico Josè Lima.