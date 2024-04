Nello spogliatoio le chiedono del suo futuro? Thiago Motta: "No. E non lo hanno mai fatto..."

All'interno dello spogliatoio i suoi ragazzi le chiedono qualcosa sul suo futuro o nessuno le chiede nulla? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Thiago Motta, allenatore del Bologna che a due giorni dalla sfida contro l'Udinese - partita valida per la 34esima giornata di Serie A - ha risposto così:

"No e non lo hanno mai fatto. Pensano alla prossima partita come faccio io, perché dovremo fare la miglior partita della stagione".