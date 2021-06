Nocerino: "Calhanoglu non può chiedere la luna al Milan per rinnovare"

Antonio Nocerino, intervenuto sul canale Twitch ‘OCW Sport’, ha parlato anche del Milan e di Hakan Calhanoglu. Nocerino, su Calhanoglu, ha detto: “Non entro nel merito del rinnovo o non rinnovo dato che ognuno della propria vita fa quello che vuole. Cosa avrei fatto io? Dico che se il Milan mi prendesse da un campionato estero, e giocassi così così per due anni e poi giocassi una buona stagione non chiederei la luna. Questo è il pensiero di Antonio Nocerino. Io avrei firmato immediatamente. Ci vuole riconoscenza nel calcio perché quando le cose vanno bene siamo tutti alti, biondi con gli occhi azzurri, ma quando le cose non vanno bene è diverso. Quando giocavo io in Italia c’era gente nello spogliatoio mi hanno inculcato che le chiacchiere servono a poco”.