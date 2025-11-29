Non solo Sodalizio, vietato anche lo striscione “Axum”: monta la protesta dei Milan Club

Vi abbiamo già raccontato come lo striscione “Sodalizio Rossonero” sia stato nuovamente bandito dalla questura dopo la riunione del Gos di due giorni fa. Ecco, non ci si ferma qui. Perché adesso è diventato sgradito anche lo striscione “Axum” che campeggiava su una delle transenne superiori del secondo anello blu. La motivazione? Richiama il luogo di ritrovo della Curva Sud. Il livello repressivo che sta subendo la tifoseria milanista sta toccando livelli mai visti, con le motivazioni che vengono fornite dalle autorità che appaiono sconcertanti nella loro banalità e, allo stesso tempo, con la loro ampiezza d’azione.

Questa serie di divieti sugli striscioni e sulle bandiere (ricordiamo che solo a Milano c’è un’applicazione massiva di divieti che colpiscono anche le altre tifoserie) ha prodotto le prime reazioni, non solo da parte della Curva Sud, ma anche di diversi Milan Club che hanno deciso di intraprendere un’importante iniziativa di solidarietà con i ragazzi del secondo anello blu.

Molti club, infatti, hanno deciso di non esporre i propri striscioni fino a quando non ci sarà un’inversione di tendenza delle autorità. I primi a fare questa scelta sono stati i veterani di “Old Clan”, ma nelle ultime ore sono comparsi diversi comunicati di altri Milan Club che hanno deciso di non esporre i propri striscioni nei settori da loro occupati a San Siro. Il rischio, dunque, è quello di tornare ad avere – in maniera progressiva – uno stadio spoglio dei colori rossoneri riportando San Siro ad un grigiore visivo che non regalerà uno spettacolo degno.