Nuovo ds Milan, la decisione entro fine mese. Per la Gazzetta nel casting entra anche Falkenberg

In via Aldo Rossi continua la ricerca del nuovo direttore sportivo. Si tratta di una scelta di fondamentale importante da cui dipenderà poi anche quella del nuovo allenatore. L'ad Giorgio Furlani sta portando avanti il casting, in cui è entrato anche Kim Falkenberg, ex difensore che da diverso tempo fa parte del team scouting del Bayer Leverkusen di cui è divenuto ds lo scorso febbraio. Una decisione verrà presa probabilmente entro la fine del mese (clicca qui per leggere la nostra anticipazione).

Panchina Milan: primo contatto Furlani-Allegri

Il Milan ha iniziato a riflettere anche su diversi profili per la panchina. Nelle ultime settimane, il nome più caldo è quello di Massimiliano Allegri. Ci sarebbe già stato anche un primo contatto tra il tecnico livornese e l'ad milanista Furlani: come spiega sempre la Rosea, è stato un veloce saluto telefonico nei giorni scorsi che è bastato per capire che può nascere un ottimo feeling.