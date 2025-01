Nuovo stadio Milan, addio al progetto a San Donato? Le parole dell'assessore Mistretta

vedi letture

Il Milan, insieme all'Inter, dovrebbe presentare nelle prossime settimane un'offerta al Comune di Milano per l'acquisto di San Siro e delle area limitrofe e in questa zona costruire poi un nuovo stadio. Nel caso in cui la proposta venisse accettata, a quel punto il club rossonero dirà addio al progetto del nuovo impianto da solo a San Donato Milanese, per cui è ancora in corso il complesso iter dell’Accordo di programma. A riferirlo è Il Cittadino che riporta anche le parole di Massimiliano Mistretta, Assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità del Comune di San Donato, che sul tema ha spiegato:

"Per il momento si parla di obiettivi delle due squadre che devono ancora concretizzarsi, mentre su San Donato la società SportLifeCity ha acquistato i terreni per i quali, nel caso in cui non venisse realizzato lo stadio, c’è già un progetto approvato dalla precedente amministrazione che prevede un’arena da circa 20 mila posti. E se la proprietà in futuro volesse realizzare un altro tipo di progetto, a quel punto dovrebbe rincominciare da capo con una nuova richiesta di variante".