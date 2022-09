Nuovo stadio, Scaroni: "Cattedrale in pole position, ma potrebbe esserci un’altra soluzione architettonica"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è così espresso ai microfoni di Mediaset sul tema nuovo stadio: "Possiamo competere solo con uno stadio moderno. Il progetto della Cattedrale resta in pole position, ma potrebbe esserci un’altra soluzione architettonica qualora ce ne fosse bisogno. Come il Comune si è preso il tempo di cui necessitava, anche noi valutiamo tutte le possibile soluzioni e ci prendiamo del tempo per eventuali altre scelte. San Siro abbattuto? La memoria dello stadio l’hanno fatta Inter e Milan".