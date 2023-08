Oggi alle 14 la conferenza stampa di Pioli prima del Torino

Manca sempre meno all'esordio casalingo del Milan, dopo che quello in campionato a Bologna ha portato subito tre punti. I rossoneri ospiteranno il Torino domani sera alle 20.45. L'allenatore del Milan Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa oggi, alla vigilia della sfida, alle ore 14. Il live testuale dell'evento sarà come sempre disponibile su MilanNews.it.