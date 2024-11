Oggi rientrano quasi tutti i Nazionali: solo Reijnders atteso domani

Come di consueto durante la pausa Nazionali, il Milan e Paulo Fonseca hannon dovuto lavorare negli ultimi dieci giorni senza più di metà della rosa impegnata altrove con le rispettive selezioni. Terminata ormai la sosta, i vari giocatori stanno rientrando alla base e in questa occasione è più importante che mai dal momento che sabato alle 18 a San Siro si gioca Milan-Juventus. C'è grande attesa per il big match e Fonseca vorrebbe sfruttare più tempo possibile per preparare la gara.

Oggi il Corriere dello Sport fa il punto sui ritorni a Milanello. Come anticipato anche da MilanNews.it, ieri si è rivisto già Theo Hernandez mentre a Mike Maignan è stato concesso un giorno di riposo in più: il portierone francese torna oggi insieme alla maggior parte dei rossoneri. Ci saranno infatti: Leao, Morata, Okafor, Chukwueze, Pavlovic e Jovic. Presenti anche gli americani Pulisic e Musah che hanno dovuto affrontare un viaggio più impegnativo. L'ultimo a rientrare sarà Tijjani Reijnders atteso domani a Milanello ma che ieri con l'Olanda si è completamente riposato, senza neanche scendere in campo.