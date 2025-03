Olanda, i pre-convocati per la Nations League: c'è anche Reijnders

L'Olanda ha comunicato sui propri canali ufficiali la lista dei 25 calciatori pre-convocati per le due gare valide per i quarti di finale di Nations League contro la Spagna, in programma rispettivamente il 20 marzo a Rotterdam e il 23 dello stesso mese a Valencia. Presenti nell'elenco De Vrij e Dumfries dell'Inter, Reijnders del Milan e Koopmeiners della Juventus. Out invece Rensch della Roma. Di seguito tutti i calciatori a disposizione:

Portieri: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Nick Olij

Difensori: Virgil van Dijk, Stefan de Vrij (Inter), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Jurriën Timber

Centrocampisti: Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders (Milan), Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners (Juventus), Jerdy Schouten, Kenneth Taylor

Attaccanti: Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Justin Kluivert, Noa Lang, Donyell Malen, Xavi Simons.

Tutti gli accoppiamenti.

Olanda-Spagna

Croazia-Francia

Danimarca-Portogallo

Italia-Germania

Nello stesso sorteggio è poi stato fatto il tabellone delle due semifinali e la vincente di Italia-Germania sfiderà la vincente di Danimarca-Portogallo.

Il dettaglio

Italia/Germania-Danimarca/Portogallo

Olanda/Spagna-Croazia/Francia

Quando si giocano gli spareggi?

Gli spareggi della Lega B/C e della Lega A/B, così come i quarti di finale della Lega A, si svolgeranno in linea di principio il giovedì 20 e domenica 23 marzo 2025. Le semifinali della Lega A si svolgeranno il 4 e 5 giugno, mentre la partita per il terzo posto e la finale per il primo si terranno domenica 8 giugno. Gli spareggi di Lega C/D si svolgeranno giovedì 26 e martedì 31 marzo 2026.